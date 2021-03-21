Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил два чемпионских пояса

Москва, 21 марта. Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе.

Бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе состоялся 20 марта на московской арене «Мегаспорт». Бетербиев доминировал на протяжении всего поединка, а в 10-м раунде нокаутировал немца Адама Дайнеса. На профессиональном ринге у 36-летнего россиянина 16 побед и ни одного поражения.

Напомним, что титул чемпиона мира по версии IBF Бетербиев завоевал в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Келлингом. В 2019 году в Филадельфии он техническим нокаутом выиграл Александра Гвоздика и забрал у украинца пояс WBC. Россиянин объединил два титула чемпиона мира.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что не сомневается в победе Артура Бетербиева в предстоящем поединке с немецким боксером Адамом Дейнесом за звание чемпиона мира по версиям WBC и IBF.