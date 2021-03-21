Блогер раскрыла секрет дешевых путешествий

Москва, 21 марта. Первое правило — установить цель поездки. Если турист хочет посетить пляж, то лучше взять тур, но если цель — изучить большой город за пару дней, то поездку стоит распланировать.

Большое количество авиарейсов позволяет выбирать среди множества вариантов билетов самые дешевые, рассказала тревел- и фудблогер, автор блога @four_cups Анна Сатурова в беседе с радио Sputnik.

«Бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья. Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле», — посоветовала блогер.

Если отказаться от привычки всех туристов перемещаться на такси и заранее запастись картами и познаниями об общественном транспорте, то тоже можно существенно сэкономить. А между городами можно перемещаться при помощи BlaBlaCar.

Особенно это касается российских городов, поскольку в марте количество готовых сорваться по путешествие по родной стране россиян выросло вдвое, о чем свидетельствует исследование специалистов. Как сообщила «Парламентская газета», Ростуризм надеется восстановить убытки после пандемии уже к концу 2021 года.