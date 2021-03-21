Франция заявила о готовности использовать российский «Спутник V»

Париж, 21 марта. Франция поддерживает использование российской вакцины «Спутник V», если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств.

Главная цель французского правительства на данный момент — в кратчайшие сроки заполучить надежную и эффективную вакцину от коронавируса, рассказал французский министр по европейским делам Клеман Бон.

«Если она будет авторизована, тем лучше, можно ее использовать. Мы к этому открыты», — добавил министр.

Подобным образом выступили и политики других стран. Итальянский премьер Марио Драги допустил, что Италии придется самостоятельно, без Евросоюза, принимать решение о покупке «Спутника V», о чем сообщила «Парламентская газета». Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила использование препарата в Германии, хотя сама предпочла бы привиться Astrazeneca.