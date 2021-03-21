Экономисты рассказали, какими станут пенсии россиян после выборов в Госдуму

Москва, 21 марта. Экономисты рассказали, какими станут пенсии после выборов в Госдуму РФ и стоит ли россиянам ждать уменьшения пенсионного возраста.

«В лучшем случае на уровень инфляции будут повышены пенсии. Это значит, что в реальном выражении они не вырастут. Такая индексация будет означать, что обещания данные в 2019 году не выдерживаются», — цитирует директора института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон», экономиста Игоря Николаева URA.RU.

На 15 марта в годовом выражении инфляция достигла 5,8%, отметил экономист. По его словам, по итогам текущего года проиндексировать пенсии планируют на 6% и такой рост пенсий точно произойдет.

Социальное государство предполагает заботу о пенсионерах подчеркнул экономист Эдуард Матвеев. Но чтобы пенсионные программы работали нормально, нужно «как минимум, чтобы рождаемость была на определенном уровне». Чтобы содержать одного пенсионера необходимо от полутора до двух работающих граждан. Но такие показатели в России не выдерживаются. Кандидатов в депутаты экономист призвал не только высказываться по вопросу повышения пенсий, но и объяснить, где взять деньги.

По данным агентства, оба специалиста согласились, что не стоит ожидать понижения пенсионного возраста.

Ранее в Минтруде рассказали о формировании дополнительных выплат к пенсиям шахтеров и летчиков, сообщает RT. В расчете доплаты участвуют актуальное значение среднемесячной заработной платы и другие показатели, в том числе суммы дополнительных взносов работодателей.