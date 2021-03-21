Двое мужчин осуждены на казнь за групповое изнасилование француженки в Пакистане

Исламабад, 21 марта. Пакистанский суд в субботу приговорил к смертной казни двух мужчин, признанных виновными в групповом изнасиловании француженки, сообщил адвокат осужденных Чаудхри Касим Арайн.

«Им обоим была вынесен смертный приговор», — сообщил AFP адвокат осужденных Чаудхри Касим Арайн после вынесения приговора в антитеррористическом суде в Лахоре.

Оба насильника планируют обжаловать решение.

В сентябре прошлого года женщина подверглась групповому изнасилованию на глазах у своих маленьких детей. Нападение произошло на обочине автомагистрали недалеко от города Лахор. Жертва остановилась, так как у нее закончилось топливо.

Начальник полиции Лахора Умара Шейха неоднократно упрекал жертву за вождение автомобиля в ночное время без сопровождения мужчины, заявляя, что никто в пакистанском обществе «не позволит своим сестрам и дочерям путешествовать в одиночку так поздно». Шейх отмечал, что жительница Франции, вероятно, ошиблась, подумав, что «пакистанское общество так же безопасно», как французское.

Преступление вызвало общенациональные протесты, в которых участвовали тысячи людей. Протестующие требовали увеличения расходов на инициативы, направленные на повышение безопасности женщин и на прекращение практики обвинений жертв.

Нападение и последующие протесты привели к принятию в Пакистане нового жесткого законодательства для борьбы с изнасилованиями. В том числе принято решение о создании специальных судов для ускорения процессов по делам об изнасиловании и химической кастрации серийных насильников. Последнее новшество поддержал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Но активисты заявляют, что неясно, как химическая кастрация будет действовать в качестве сдерживающего фактора.

Жертвы сексуального насилия в Пакистане часто боятся заявить о нападении, а жалобы на уголовные преступления зачастую не расследуются в серьез, отмечает AFP. По официальным данным уровень осуждений за изнасилование в стране составляет всего 0,3%.

По информации правозащитной организации Justice Project Pakistan, число смертных казней в Пакистане снизилось за последние несколько лет до 15 в год. Многие смертные приговоры впоследствии заменяются пожизненным заключением.

Ранее сообщалось, что активисты требуют принятия закона о прекращении принудительного обращения в религию и похищения девочек из числа религиозных меньшинств. По данным Лахорского Центра социальной справедливости, в период с 2013 по ноябрь 2020 года в Пакистане было зарегистрировано 162 случая сомнительного обращения в ислам девочек из числа религиозных меньшинств. Более 54% жертв (девочки и женщины) принадлежали к индуистской общине, а 44% были христианами.