В Китае впервые за месяц обнаружили локально зараженного COVID-19

Пекин, 21 марта. Первым локально заболевшим за долгое время в Китае стала сотрудница больницы, которая получила два укола вакцины в период с конца января по начало февраля.

Пациентка, идентифицированная по фамилии Лю, работала в карантинной зоне больницы в городе Сиань с 4 марта и в основном отвечала за сбор образцов от находящихся на карантине людей для тестирования на коронавирус. Об этом сообщает издание The Guardian.

Китай сообщил об этом случае в четверг 18 марта, подтвердив, что это первый локально переданный случай заболевания в стране начиная с 14 февраля. Газета Health Times, ссылаясь на объединенную экспертную группу провинции Шэньси, где расположен город Сиань, сообщила, что Лю заразилась случайно, находясь в карантинной зоне больницы.

«Эффективность отечественных вакцин в предотвращении тяжелых случаев заболевания COVID-19 составляет более 90%, а общий уровень защиты — свыше 70%», — сказал глава эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан.

Однако не уточняется, какую именно вакцину получила Лю. 33 сотрудника, работавших в карантинной зоне с зараженной, имели отрицательные результаты теста на нуклеиновую кислоту и подверглись централизованной медицинской изоляции и наблюдению.

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