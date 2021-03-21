Вторую смерть от тромбоза после вакцинации AstraZeneca зафиксировали в Дании

Копенгаген, 21 марта. Датские СМИ сообщили о втором зарегистрированном летальном исходе после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

ТАСС, ссылаясь на местные источники, пишет, что медики госпитализировали двух сотрудников одного из датских муниципалитетов. У них обнаружили симптомы тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг. Смерть первого наступила до истечения второй недели после вакцинации. Сейчас специалисты устанавливают связь между введением препарата и появлением симптомов.

Отмечается, что это уже второй летальный случай в стране после применения вакцины AstraZeneca. Ранее ряд государств прекратили использовать ее из-за сообщений о появлении тромбов в крупных сосудах. Они возникают при нарушении свертываемости крови.

Ранее жители Украины выразили готовность привиться российским «Спутником V». Некоторые области и города страны уже ввели на своей территории режим жесткого карантина без указания правительства из-за обострения ситуации с заболеванием.