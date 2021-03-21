Антонов не стал отвечать на вопросы журналистов перед вылетом из Нью-Йорка

Нью-Йорк, 21 марта. Посол РФ в США Анатолий Антонов отказался ответить на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

«Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон. Я для всех обеспечу специальную встречу в посольстве», — цитирует дипломата ТАСС.

Антонов отметил, что «пока сказать нечего» и прошел в зону предполетного контроля. По данным агентства, перед вылетом в российскую столицу Антонов заявил, что в Москве проведут большую работу по анализу российско-американских отношений.

Ранее RT сообщило, что Антонов покинул территорию посольства России в Вашингтоне. В Москве дипломата ожидают в воскресенье, 21 марта.

Планируется, что Антонов примет участие в обсуждении вопроса выправления российско-американских связей, которые сейчас находятся в кризисе. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимую деградацию дипотношений Москвы и Вашингтона.