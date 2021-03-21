В Великобритании прививку от COVID-19 получили 26,85 млн человек

Лондон, 21 марта. Практически 27 млн британцев получили первый укол от коронавируса. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Ранее власти Британии заявляли, что кампания вакцинации проходит успешно и уже половина населения получила первую часть вакцины от COVID-19. Премьер-министр Великобритании считает это «фантастическим достижением». Об этом сообщает Reuters.

Официальные данные показали, что за последние 28 дней от коронавируса в Соединенном Королевстве скончались 96 человек. Было зарегистрировано 5587 новых случаев заболевания COVID-19, по сравнению с 4802 заражениями днем ранее.

Всего с начала пандемии в Великобритании заразилось свыше 4,3 млн человек, что является пятым показателем по миру. Соединенное Королевство уступает России, Индии, Бразилии и США. Жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 126 тыс. граждан.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор назвал ключ к победе над пандемией коронавируса.