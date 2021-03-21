Врач-сомнолог рассказал, когда недосып приводит к смерти

, 21 марта. Хронический недосып является популярным недугом в современном мире. Почему эта проблема смертельно опасна, рассказала врач-сомнолог Ольга Курушина.

Если человек не спит хотя бы одну ночь, он будет чувствовать себя разбитым и усталым. На второй день произойдет снижение памяти, внимания и способности принимать решения. На третьи-четвертые сутки возникают эпилептические приступы, а пятые-шестые ведут к необратимым нарушениям работы мозга, что может закончиться смертью, предупредила специалист в разговоре с "В1.ру".

Поэтому важно бороться с недосыпом. Нужно выключать свет, закрывать шторы, отключать телевизор, выбирать для сна комфортную и удобную комнату, где есть ощущение безопасности. Перед сном нужно исключить активные игры, спорт. Если эти методы не помогают, стоит обратиться к врачу, который подберет необходимые препараты.