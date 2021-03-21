Байден не принял решения о сроках вывода американских войск из Афганистана

Вашингтон, 21 марта. Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения относительно сроков вывода войск из Афганистана, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в субботу.

На пресс-конференции в Нью-Дели Остина попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Байден рассматривает возможность отложить до ноября вывод войск США из Афганистана. Стенограмму выступления руководителя американского оборонного ведомства распространил Пентагон.

«Я знаком со спекуляциями, согласно которым президент принял решение оставить там войска до ноября. И я, вообще-то, довольно заметный парень в этих консультациях. Насколько мне известно, президент не принял решения и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска», — ответил Остин.

По его словам президент США «работает над принятием этого решения». Остин уточнил, что «решения о сроках пребывания и численности войск» пока не принято.

По его словам, администрация США помнит о договоренностях с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), по которым американские силы должны к 1 мая покинуть Афганистан. В то же время министр отметил, что при рассмотрении данного вопроса правительство «оставляет открытыми как можно больше возможностей» и опирается на логистический аспект.

«Талибан» настаивает на выводе войск США из Афганистана до 1 мая, согласно заключенным в Дохе договоренностям, сообщает RT. Представитель движения Забиулла Моджахед предупредил, что афганцы «примут собственное решение», под каким бы предлогом иностранные силы не остались бы в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.