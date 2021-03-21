Грабители из Индианы угнали мотоциклы Harley-Davidson и выехали через парадную дверь

Индианаполис, 21 марта. Полиция штата Индиана (США) разыскивает группу преступников, которые ворвались в автосалон и угнали четыре мотоцикла, грабители выехали через парадную дверь, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в среду. Полицейское управление Кокомо опубликовало запись камер видеонаблюдения дилерского центра Harley-Davidson.

Угонщики в «скрытной одежде и мотоциклетных шлемах» вошли в автосалон около 03:22 (10:22 по московскому времени). Преступники выбрали четыре мотоцикла и выехали на них из автосалона.

По данным правоохранительных органов были угнаны три Street Glide Specials 2021 года и Street Glide Special 2020 года общей стоимостью около 95 тысяч долларов.

На субботу, 20 марта, никаких арестов не производилось, сообщает со ссылкой на представителя полиции Fox News.

Ранее в США привели в исполнение первый с 1953 года смертный приговор женщине. В тюрьме Терре-Хот в штате Индиана смертельную инъекцию ввели 52-летней Лизе Монтгомери.