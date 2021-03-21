Айза Долматова рассказала о жизни без секса

Москва, 21 марта. Блогер Айза Долматова намекнула на завершение отношений с рэпером Олегом Майами и призналась в отсутствии секса.

Звезда устроила в сториз в Instagram марафон ответов на вопросы подписчиков. Один из поклонников спросил, может ли блогер жить без секса. Айза ответила, что может и даже как-то живет.

Судя по всему, Долматова уже рассталась с Олегом Майами, поскольку рэпер не появляется в ее соцсетях долгое время. Даже отдыхать на Мальдивы блогер улетела без молодого человека.

Одним из ответов Айза почти прямо сказала, что у нее прошли чувства к Олегу Майами. На вопрос, любила ли она по-настоящему кого-нибудь, кроме детей, звезда не стала скрывать правду и высказалась как о Майами, так и о бывшем муже, известном под псевдонимом Гуф рэпере Алексее Долматове.

«Да. Лешу и Олега», – призналась Долматова.

Ранее Долматова, отвечая на вопросы фанатов, намекнула на расставание с певцом Олегом Майами. Блогер призналась, что постоянно плачет и много спит. Долматова с удивлением для себя обнаружила, что переживает из-за мужчины.

«Эти дни мне тяжело даются. Сплю все время и плачу», — добавила она.

Один из наиболее эрудированных подписчиков заподозрил, что Олег Майами мог бросить Айзу ради певицы Ольги Бузовой. Сердце бывшей ведущей шоу «Дом-2» больше не занято. Еще в январе она рассталась с рэпером Давидом Манукяном. В ответ Долматова с сарказмом заметила, что по ее мнению «причина в этом», и поинтересовалась у подписчиков, как они все узнали.