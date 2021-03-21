Двое мужчин устроили кровавую бойню на кулаках в смоленском ТЦ

Смоленск, 21 марта. В торговом центре, расположенном в Промышленном районе, подрались двое дебоширов. Об этом сообщает ГТРК-Смоленск.

Как рассказал охранник торгового центра, двое мужчин выясняли отношения на кулаках. После побоища оба получили травмы. Один из них лежал на полу без сознания. Здесь же образовалась лужа крови.

По словам очевидцев, один из дебоширов был в неадекватном состоянии и вел себя подозрительно. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личности нарушителей порядка. Оба отказались писать заявления, якобы не имея претензий друг к другу. Что стало причиной для кровопролития неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель наехал на мужчину, который бил молотком по его машине. Потерпевшего с травмами госпитализировали в больницу. Полицейские продолжают проверку.