Правоохранители рассказали подробности пожара с двумя погибшими в центре Саратова

Саратов, 21 марта. Семья, в которой двое детей погибли во время пожара во многоэтажке в центре Саратова, была благополучной.

Вечером в субботу в квартире на шестом этаже произошел пожар. Возгорание случилось по адресу: улица Челюскинцев, 40/46. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно потушили огонь.

Региональный главк МЧС сообщает, что в квартире нашли мальчиков двух и девяти лет. Медики констатировали их смерть. Прокуратура и СКР начали проверку по данному факту. Следователи выяснили, что очагом пожара стал диван, а спасательные службы вызвали соседи. В качестве основной причины рассматривается шалость — в комнате возле дивана найдены спички, а дети были дома одни.

Сообщается, что по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко была проведена проверка. Установлено, что семья благополучная и на учете не состояла. Прокуратура организовала проверку по факту оставления несовершеннолетних детей без присмотра. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне издание «Подмосковье сегодня» информировало, что газовый баллон взорвался в одной из квартир в Москве. Инцидент произошел в центре города.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на стекольном заводе в Химках. Возгорание произошло днем в субботу.