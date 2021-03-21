Байден признался, что считает Харрис умнее себя

Вашингтон, 21 марта. Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Мнением он поделился, представляя Харрис в Центре по контролю и профилактике заболеваний Атланты.

Байден выступил с речью во время поездки в Джорджию. В ходе выступления глава государства отметил, что ему сразу следовало дать слово вице-президенту.

«И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — цитирует американского лидера сайт Белого дома.

Харрис в ответ в шутливой форме отметила, что «здесь и добавить больше нечего».

Ранее Байден по ошибке назвал Харрис главой государства, сообщает RT. Инцидент произошел во время публичного выступления о вакцинации от COVID-19.