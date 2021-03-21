Полностью голая женщина с камнем в руках набросилась на ведущую новостей в Румынии

Бухарест, 21 марта. Обнаженная женщина напала на румынскую телеведущую Миреллу Вайду в прямом эфире телеканала Antena 1.

Инцидент произошел на передаче «Прямой доступ». Полностью голая женщина ворвалась на съемочную площадку с криком «Отдай мне мои деньги!». После этого она бросила в Вайду большой камень, но не попала. Телеведущая ранений не получила. Съемочная команда обездвижила дебоширку.

Телеканал отмечает, что злоумышленница проникла в студию через незапертую боковую дверь. На место инцидента прибыли полицейские и медики для оказания специализированной помощи женщине.

Вайда сообщила, что не знает ее. Проводится расследование инцидента.

Накануне сообщалось, что российская телеведущая Виктория Боня легла в гроб, чтобы потешить гостей дочери. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что зрители устали от Ольги Бузовой и намекнули ей об этом. Комментаторы выразили свое мнение под постом на ее странице в Instagram.