«Обязательно будет хороший»: Хилькевич рассказала об отношении к мужчинам

Москва, 21 марта. Актриса и жена бизнесмена Артура Волкова Анна Хилькевич рассказал о своем отношении к представителям противоположного пола и «негативным установкам про мужчин».

В одной из последних публикаций звезда сериала «Универ» отметила, что неправильные установки навязали себе женщины. Поэтому они не могут обрести счастье в личной жизни. Но артистка знала, что встретит достойного партнера на жизненном пути.

«Я их слушала и думала: «Ну неужели действительно так?». Были случаи, когда я в юности за компанию хаяла парня своей подруги… Но, честно признаться, всегда где-то в глубине души верила: настоящие мужчины есть, и любить они умеют, и у меня обязательно будет хороший», — подчеркнула артистка.

Однако Хилькевич отметила, что одной веры мало. Актриса призналась, что с детства у нее перед глазами был положительный пример взаимоотношений мужчины и женщины, но есть люди, которым повезло меньше. По словам артистки, главное — знать себе цену, верить, уметь отличать от манипуляций добрые намерения.

«И отказаться, наконец, от этих установок с одной стороны, а с другой забыть правило «вышла замуж/начала встречаться — терпи», — заключила Хилькевич.

Ранее артистка призналась, что сделали повторную маммопластику. Актриса опубликовала в Instagram фото из больницы. Она рассказала, что первый раз делала операцию по увеличению груди около десяти лет назад. После рождения двух дочерей Хилькевич потребовалась коррекция. По словам звезды, она должна была лечь в клинику еще в феврале, но маммопластику отложили из-за ее болезни.