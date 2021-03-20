Банк ВТБ стал ключевым акционером Первого канала

Москва, 20 марта. Банк ВТБ войдет в список негосударственных акционеров АО «Первый канал», сообщается на государственном портале правовой информации.

ВТБ в конце сентября 2020 года вышел из капитала Первого канала. В нем через «ВТБ Капитал» он владел 20 процентами. Банк в январе отметил, что рассматривает возможность вхождения в капитал канала через конвертацию части кредита в акции.

Распоряжение определяет перечень негосударственных акционеров акционерного общества «Первый канал». В него вошли ПАО ВТБ, АО «Национальная Медиа Группа» и АО «Страховое общество газовой промышленности».

Размер доли России в капитале АО «Первый канал» составит 34,23 процента, негосударственных акционеров — 65,77%. Государство также получает «золотую акцию» на участие в управлении. Росимуществу предлагается заключить от имени РФ акционерное соглашение с негосударственными акционерами.

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