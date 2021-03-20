Украинские радикалы совершили нападение на офис Зеленского с помощью пиротехники

Киев, 20 марта. Сторонники осужденного на Украине за пытки и похищения радикала Сергея Стерненко закидали пиротехникой офис украинского президента.

Возле офиса Владимира Зеленского собралось около трех тысяч человек. Мероприятие приурочено дню рождению Стерненко.

Митингующие требуют выпустить радикала из-под стражи. Его сторонники расписывают резиденцию краской и взрывают петарды возле нее. Также они кидают в окна офиса файеры, несколько окон было разбито. Радикалы попыталась поджечь табличку с надписью «Президент Украины» у главного входа.

Сотрудники полиции и Нацгвардии были мобилизованы на месте. По численности их количественно существенно выше, чем протестующих. Задержаний пока нет.

Издание INFOX информирует, что эксперт раскрыл страшный план украинского президента. По его мнению, Зеленский еще более жестокий и беспринципный продвиженец интересов радикалов, чем Петр Порошенко.

Накануне стало известно, что украинская оппозиция раскритиковала решение властей по заводу «Мотор Сич». Национализация приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны, считают политики из ОПЗЖ.