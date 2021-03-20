Apple и Epic Game судятся из-за Foftnite

Лос-Анджелес, 20 марта. Представители компаний Apple Inc. и Epic Games выступят в качестве свидетелей в суде по игре Fortnite, которая была заблокирована в AppStore.

Корпорация Apple и разработчик Epic Games, являющийся создателем популярной игры Fortnite, вступили в судебную тяжбу, которая длится с прошлого года. Игровая студия попыталась избежать 30-процентной комиссии App Store, запустив собственную платежную систему в приложении. Этот шаг побудил американского производителя техники запретить Fortnite в своем онлайн-магазине. Об этом сообщает Reuters.

Со стороны Apple выступят генеральный директор Тим Кук, глава программного обеспечения Крейг Федериги и вице-президент AppStore Мэтт Фишер. От Epic Games суд посетят основатель и генеральный директор Тим Суини, менеджер игрового магазина Стив Эллисон и руководитель онлайн-бизнес-стратегии Томас Ко.

«Команда разработчиков, выступающих против Apple и ее антиконкурентной практики, стала внушительнее», — говорится в заявлении Epic Games.

Корпорация, создавшая iPhone, iPad и другую технику, не осталась в стороне. Ее представители также дали свой комментарий для издания Bloomberg.

«Мы уверены, что дело докажет, что Epic целенаправленно нарушили свое соглашение исключительно для увеличения своих доходов», — заявили в Apple.

Ранее стало известно, что студия Red Candle Games приступила к разработке новой игры в жанре экшен-платформер.