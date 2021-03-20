Фармкомпании в Швеции заявили о готовности производить «Спутник V»

Стокгольм, 20 марта. Несколько шведских компаний выразили готовность наладить производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом в субботу сообщает газета «Свенска дагбладет».

Накануне правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova («Виннова») во главе с Ларсом Хаммарстремом изучить возможность организации производства российской вакцины от коронавируса в стране. Речь идет не о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы наладить производство с теми возможностями, которые уже имеются.

Как отметил профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими, «Спутник V» надежнее всех имеющихся вакцин с точки зрения качества. Препарат зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. Кроме этого, остается актуальным вопрос производства вакцины на территории Италии, Испании, Франции и Германии. Это позволит увеличить объем доз для вакцинации в ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия готова оказать помощь Центральноафриканской Республике. В государстве еще не одобрили вакцину «Спутник V», но активно работают в этом направлении.