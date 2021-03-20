Посол РФ в Вене выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца Нестеренко

Вена, 20 марта. Российское посольство глубоко опечалено сообщением о смерти советского и российского оперного певца Евгения Нестеренко, написал посол Дмитрий Любинский в Facebook.

В субботу, 20 марта, глава Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» сообщила трагическую новость. В Вене от осложнений коронавирусной инфекции на 84-м году жизни скончался великий оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко.

В российском посольстве выразили слова скорби и соболезнования в связи с кончиной Евгения Евгеньевича. Ушедшего запомнили не только , как великого солиста (бас) Большого театра, но и назвали потрясающим и тонким человеком.

«Знали, очень ценили и любили Евгения Евгеньевича многие годы. В памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие Нестеренко, а с нами - его ученики», — написал Любинский.

Ранее стало известно, что прах артиста будет захоронен в России. По словам родственников, это было последнее желание Нестеренко.