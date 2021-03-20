Яна Кошкина посвятила бывшему возлюбленному провокационное фото

Москва, 20 марта. Актриса и телеведущая выходившего в эфире Первого канала шоу «Короли фанеры» Яна Кошкина посвятила бывшему возлюбленному снимок в провокационном наряде.

Фото звезда сериала «Однажды в России» опубликовала в Instagram. На фотографии Кошкина позирует в сетчатых колготках и в абсолютно прозрачном топе. Поверх провокационного наряда артистка набросила «мохнатый» халат и дополнила образ имитирующими кожу рептилии высокими сапогами, которые выгодно подчеркнули стройные ноги звезды.

Снимок Кошкина посвятила бывшему возлюбленному.

«Не буду кривить душой, фото посвящаю бывшему! Вот думаю: 10 лет типа вместе. Мириться с ним или пришло время обратить внимание на других мужчин?» — задалась вопросом она.

Публикация вызвала интерес у хейтеров и поклонников. За девять часов фото собрало более 31 тысячи лайков. В комментариях развернулась настоящая битва мнений о фотографии. Одни оказались в шоке от откровенности звезды. Но фанаты остались в полном восторге от эффектного образа артистки.

«Красотка», «Вы выглядите просто потрясающе», «Просто бомба», «Красавица, самая лучшая», «Лесная фея»,— писали одни.

«Мне показалось что это костюм снайпера «леший», «На Барби похожа», «Ох уж эти джунгли», «Сначала не понял, есть там вообще белье или нет»,— отмечали другие.

Кошкина исполнила роль в одной из миниатюр в юмористическом шоу «Однажды в России». Артисты разыграли ситуацию в лифте. Яна была в образе глупой девушки в коротком платье и с экстремально глубоким декольте. Поверх сексуального наряда была накинута зеленая куртка. Поклонники пришли в восторг от игры знаменитости.