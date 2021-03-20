Россия открыла границы студентам-иностранцам

Москва, 20 марта. Роспотребнадзор составил список стран с наиболее благоприятной эпидемической обстановкой. Это позволит студентам-иностранцам вернуться к обучению в российских вузах.

Минобрнауки с отсылкой на распоряжение правительства опубликовало новый порядок въезда студентов, аспирантов и слушателей подготовительных факультетов ординаторов из-за рубежа, которые были вынуждены приостановить свое обучение в России из-за пандемии коронавируса и возникших ограничений.

Приступить к очному обучению разрешено только тем, кто приехал из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. Речь идет об Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Греции, Египте, Индии, Казахстане, Катаре, Киргизии, Кубе, Мальдивах, ОАЭ, Сейшелах, Сербии, Сингапуре, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Корее, Осетии и Японии.

Как уточняется, список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов постепенно будет дополняться. Перед приездом студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате въезда. Достаточно отправить письмо на электронную почту.

Ранее сообщалось, что российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Соответствующее заявление сделал министр туризма острова Саввас Пердиос.