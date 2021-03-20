Лобода объяснила, почему не повернулась к «девочке с хрустальным голосом»

Москва, 20 марта. Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему на этапе слепых прослушиваний в новом выпуске шоу «Голос. Дети» не повернулась к 14-летней Елене Чесноковой.

Участница исполнила песню «Белым снегом» (музыка Евгения Родыгина, слова Григория Варшавского). В последнее время композицию в качестве сольного репертуара исполняла певица Пелагея.

Зрители были уверены в успехе «девочки с хрустальным голосом». Но никто из судей не повернулся к Чесноковой.

«Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… Правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам», — объяснила свое решение Лобода.

Егор Крид и Баста (Василий Вакуленко) не дали развернутого комментария своего решения. Вакуленко отметил, что Чеснокова сформированный артист, поэтому ей нечего делать на проекте, сообщает издание teleprogramma.pro.

Ранее Лобода рассказала, что ее девятилетняя дочь Ева давно занимается вокалом и хотела попробовать свои силы на большой сцене. Но 38-летняя вокалистка решила, что дочери там не место, в особенности, после скандала, который произошел вокруг Микеллы Абрамовой. Исполнительница добавила, что дочь даже не собиралась в ее команду, девочка хотела выступать под началом Егора Крида. Но юной певице не удалось уговорить звездную маму отпустить ее на прослушивание для участия в телешоу.