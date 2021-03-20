Российским дачникам рассказали о новых штрафах

Москва, 20 марта. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал о новых штрафах, которые грозят российским дачникам в 2021 году.

Новые правила направлены на противопожарную безопасность, отметил специалист.

«Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», — рассказал агентству «Прайм» Петропольский.

Размер ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина - от 30 сантиметров. Расстояние от ближайших строений до кострища не должно быть менее 30 метров. Юрист отметил, что, поскольку, в основном, дачные участки имеют площадь от 6 до 12 соток, выполнить данное требование «физически не представляется возможным».

Штраф за сжигание опавшей листвы в случае нарушения нормы экологической безопасности составит до двух тысяч рублей. Если дачник проигнорировал противопожарные правила, ему придется заплатить штраф в четыре тысячи рублей. Для фото- и видеофиксации нарушения могут применяться квадрокоптеры.

Ранее сообщалось, что новые штрафы, введенные для владельцев автомобилей в России, вступили в силу 1 марта 2021 года. Граждане узнали как минимум о двух нововведениях. В силу вступили новые правила техосмотра, подразумевающие обязательную фотофиксацию и занесение информации в электронную базу ЕАИСТО. Также меняются сроки прохождения ТО в России.