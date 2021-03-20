Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Легендарный танцор Владимир Кирсанов скончался от коронавируса

Легендарный танцор Владимир Кирсанов скончался от коронавируса

Москва, 20 марта. Легенда отечественного степа, заслуженный артист России Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил актер Ефим Шифрин.

Известный и талантливый хореограф Владимир Кирсанов или «Мистер золотые ноги», как его называли коллеги, работал в театрах Моссовета, Сатиры и Маяковского. Его фильмография насчитывает свыше двадцати картин, в том числе «Зимний вечер в Гаграх» и «Мы из джаза».

О его внезапной кончине стало известно в субботу, 20 марта. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить – «был»? — написал актер Ефим Шифрин.

Ранее стало известно, что в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР, легендарный бас Евгений Нестеренко. Ему было 83 года.

Новости партнеров