Легендарный танцор Владимир Кирсанов скончался от коронавируса

Москва, 20 марта. Легенда отечественного степа, заслуженный артист России Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил актер Ефим Шифрин.

Известный и талантливый хореограф Владимир Кирсанов или «Мистер золотые ноги», как его называли коллеги, работал в театрах Моссовета, Сатиры и Маяковского. Его фильмография насчитывает свыше двадцати картин, в том числе «Зимний вечер в Гаграх» и «Мы из джаза».

О его внезапной кончине стало известно в субботу, 20 марта. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить – «был»? — написал актер Ефим Шифрин.

Ранее стало известно, что в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР, легендарный бас Евгений Нестеренко. Ему было 83 года.