МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Пекин, 20 марта. Мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — цитирует текст выступления Окамото на Форуме развития Китая — 2021 пресс-служба МВФ.

По его словам, соответствующие изменения внесут в доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Окамото отметил, что восстановление мировой экономики оказалось неполным и неравномерным. Поэтому в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей. Глава МВФ уточнил, что восстановление «в значительной степени» уже завершил Китай.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что падение ВВП России по итогам прошлого года составит примерно 3,4%. Аналитики кредитной организации оценивают данный показатель как очень неплохой в сравнении с другими странами. Шаги по стабилизации отечественной экономики со стороны правительства были точечными, но достаточно эффективными, пояснил Греф.