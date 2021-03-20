Черногория может возобновить авиаперевозки с Россией

Подгорица, 20 марта. Власти Черногории планируют через 1,5 месяца возобновить прямое авиасообщение с Россией, заявила госсекретарь по туризму Минэкономразвития республики Ивана Джурович.

«Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма», — цитирует Джурович ТАСС.

Доходы страны от туризма в 2020 году обрушились на 85%. Джурович подчеркнула, что на территорию республики россияне смогут въехать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не ранее 48 часов до приезда, или документом о прививке, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, либо сл справкой о наличии антител.

Правительство республики обсуждает план по снятию ограничений летом 2021 года и возобновлению иностранного туризма, сообщают СМИ. В 2019 году Черногорию посетили около 400 тыс. туристов из России, что на 25% больше, чем годом ранее. Российские туристы по численности занимают первые-вторые места в зависимости от курорта.

Ранее в Росавиации сообщили, что Россия готова возобновить авиационное сообщение с Кубой в полном объеме. Заявление сделано в ходе переговоров, которые провели глава Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько и министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда.