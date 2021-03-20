Пушков предупредил об угрозе холодной войны из-за политики Байдена

Москва, 20 марта. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал об угрозе начала холодной войны из-за политики нового президента США Джо Байдена.

«Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию», — заявил в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом в эфире телеканала i24news сенатор.

По его словам, США следует двигаться к достижению взаимопонимания, лучше в глобальных областях, но начать можно и с более узких и не менее важных сфер. Например, с вопросов ядерной безопасности.

Ранее Пушков выразил мнение, что политическая карьера Джо Байдена вскоре превратится в безрадостное будущее. Он также отметил, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.