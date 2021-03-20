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Волочкова рассказала, как мать Собчак просила спасти ее дочь от наркотиков

Волочкова рассказала, как мать Собчак просила спасти ее дочь от наркотиков

Москва, 20 марта. Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова просила балерину Анастасию Волочкову спасти ее дочь от наркотиков, на которые ее подсадил бизнесмен Умар Джабраилов.

Об этом Волочкова рассказала в интервью для YouTube-канала «Дай сказать». Балерина рассказала, как на самом деле к ней относится телеведущая, и как проходили съемки резонансного интервью в ее доме командой Собчак. Также артистка посетовала, что телеведущая постоянно припоминает ей, что она у нее якобы увела мужчину — бизнесмена Вячеслава Лейбмана.

По словам Волочковой, этого не было, так как она тогда состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Балерина раскрыла жесткую правду о Собчак.

«Ты просто жила тогда с Умаром Джабраиловым, и твоя мама не могла пережить, что он тебя на наркотики подсалил. Ты просто была сама на себя не похожей, твоя мама попросила меня тебя спасти», — заявила Волочкова.

Артистка жестко раскритиковала и методы, которыми пользуется Собчак, чтобы сделать свое шоу на YouTube. Балерина посетовала, что телеведущая установила тайную камеру для съемки их разговора в купели, а также назвала ее завистливой и нереализованной как женщина.

Волочкова в интервью также прошлась по профессиональным качествам Собчак. По ее словам, в телеведущей «навсегда остался «Дом-2», и это уже не изменить.

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