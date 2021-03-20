Двое несовершеннолетних и 23-летний водитель погибли в ДТП под Самарой

Самара, 20 марта. В Безенчукском районе произошла смертельная авария, в котором погибли три человека, сообщает УВМ ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около 16:00 (по мск) легковой автомобиль Mitsubishi, следовавший по трассе Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук, на 11 километре столкнулся с КамАЗом. Жертвами аварии стали три человека – 23-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Среди пострадавших один человек.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Абинском районе Краснодарского края. Семья с двумя детьми на УАЗе переправлялась через реку Адегой. По неизвестной причине водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Когда искореженное авто подняли, обнаружили тела двоих людей, пока их сложно опознать. Тело еще одного погибшего унесло течением.