Самый «зеленый» металлургический завод в Европе появится в Выксе

Выкса, 20 марта. «Выксунский металлургический завод» завершает реализацию проекта строительства трубопрокатного цеха по выпуску обсадных бесшовных труб.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе осмотра предприятия отметил, что внедряемая на заводе технология относится к категории «зеленых» и позволяет в три раза сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. По словам министра, запуск нового цеха — это важный шаг в сокращении негативного влияния металлургии на окружающую среду.

«Мы за этим процессом следим, и могу сказать, что это будет одно из самых экологически чистых производств если не в мире, то в Европе, в сфере черной металлургии», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что сумма инвестиций в проект составит 150 млрд рублей. По словам главы Минпромторга, го реализация принесет около 5% ВВП Нижегородской области.

Комиссия Госсовета РФ ранее представила проект новой промышленной стратегии страны на 2021 год. Денис Мантуров во время заседания комиссии отметил, что в 2020 году негативные сценарии для российской промышленности удалось преодолеть и теперь нужно сконцентрировать усилия на обеспечение технологического суверенитета страны.