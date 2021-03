Президент Уганды подал в суд на местное издание за публикацию клеветы

Кампала, 20 марта. Президент Уганды Йовери Мусевени подал в суд на Daily Monitor, обвинив его в клевете.

В конце февраля местное издание со ссылкой на The Wall Street Journal сообщило, что глава государства и его ближайший круг сделали прививки от COVID-19 за несколько недель до прибытия в страну первой официальной партии вакцины.

Предполагается, что Мусевени вкололи препарат китайской компании Sinopharm. В декабре прошлого года правительство разрешило импортировать 4000 доз вакцины Vero Cell для китайских граждан, работающих в технопарке Ляо Шэнь в городе Капика, а также сотрудников дипломатической миссии КНР.

Тогда министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг отметила, что Vero Cell еще находится на стадии испытаний, поэтому будет использоваться исключительно китайскими гражданами. Эту информацию подтвердил директор промышленного парка Ляо Шэнь Чжан Хао.

via @PerilOfAfrica Govt clears Chinese to import Covid vaccine : Dr Ruth Jane Aceng, the Health minister, says the vaccine is strictly for Chinese nationals https://t.co/oCTrLwjpax pic.twitter.com/nhXyrVp8pm