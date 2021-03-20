Президент Уганды подал в суд на местное издание за публикацию клеветы

Кампала, 20 марта. Президент Уганды Йовери Мусевени подал в суд на Daily Monitor, обвинив его в клевете.

В конце февраля местное издание со ссылкой на The Wall Street Journal сообщило, что глава государства и его ближайший круг сделали прививки от COVID-19 за несколько недель до прибытия в страну первой официальной партии вакцины.

Предполагается, что Мусевени вкололи препарат китайской компании Sinopharm. В декабре прошлого года правительство разрешило импортировать 4000 доз вакцины Vero Cell для китайских граждан, работающих в технопарке Ляо Шэнь в городе Капика, а также сотрудников дипломатической миссии КНР.

Тогда министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг отметила, что Vero Cell еще находится на стадии испытаний, поэтому будет использоваться исключительно китайскими гражданами. Эту информацию подтвердил директор промышленного парка Ляо Шэнь Чжан Хао.

via @PerilOfAfrica Govt clears Chinese to import Covid vaccine : Dr Ruth Jane Aceng, the Health minister, says the vaccine is strictly for Chinese nationals https://t.co/oCTrLwjpax pic.twitter.com/nhXyrVp8pm — Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) December 9, 2020

По мнению Мусевени, Daily Monitor необходимо извиниться за клеветнические высказывания, обнародовав опровержение на первой полосе. Однако руководство СМИ заявляет, что независимое издание может публиковать любые новости, которые считает необходимым донести до читателя.

Также адвокаты Daily Monitor утверждают, что сообщения о прививке Мусевени не наносят вред репутации президента, так как глава государства — важный для Уганды человек и имеет приоритет перед остальными гражданами на получение вакцины.

Однако нельзя исключать, что Мусевени судится с изданием, использовав статью о себе лишь в качестве повода. Авторы Daily Monitor публиковали множество комплементарных материалов о главе оппозиции Уганды Роберте Кьягулани, который уступил действующему президенту в борьбе за пост лидера страны на январских выборах, после чего безуспешно пытался оспорить свое поражение.