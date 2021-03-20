Банги, 20 марта. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики обратились к группировкам и призвали их сложить оружие.

Пресс-секретарь Генерального штаба Огюстен Ндаго-Кпако предложил боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) добровольно сдаться в рамках выступления в эфире радиостанции Lengo Songo в пятницу, 19 февраля.

«Национальная армия призывает группировки как можно скорее сложить оружие и сдаться. Международное сообщество, Россия, друзья из Руанды и других стран просят «Коалицию» остановиться, пока не стало слишком поздно», — заявил он.

Мировое сообщество поддерживает восстановление мира и порядка в ЦАР. Партнеры республики в лице Российской Федерации и Руанды помогли ВС республики обеспечить безопасное проведение второго тура парламентских выборов, которые состоялись 14 марта.

Операция по освобождению республики продолжается. Подготовленные российскими специалистами военнослужащие выбивают боевиков и берут под контроль все больше городов и территорий. Полное поражение «Коалиции» — вопрос времени.

Недавние успехи национальной армии подтверждают решимость властей вернуть в ЦАР стабильность. Бойцы освободили от боевиков города Алиндао и Богила. Защиту местного населения обеспечивают силовики, которые патрулируют населенные пункты и окрестные территории.