Президент ЮАР посетил церемонию прощания с королем зулусов

Претория, 20 марта. Похороны короля зулусов Гудвилла Звелитини прошли согласно традиционной церемонии африканского народа. На погребении присутствовали только высокопоставленные члены монаршей семьи.

Гости смогли посетить только поминальную службу. Проститься со Звелитини прибыли бывший и нынешний президенты Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса и Джейкоб Зума. Последний принадлежит к народу зулусов.

Княгиня Монако Шарлен тоже приехала почтить покойного короля. Она родилась в Родезии (непризнанное государство, которое располагалось в ЮАР, сейчас провинция Южная Родезия — прим. ФАН), провела молодость в республике и даже представляла ее на Олимпийских играх.

«Именно при правлении Звелитини зулусы достигли гармонии и мира. Они вместе со всеми народами нашей страны воплотили мечту о свободе от несправедливости, колониализма и апартеида», — сказал президент Рамафоса.

Звелитини правил 12 миллионами зулусов (самая большая этническая группа населения ЮАР — прим. ФАН) больше 50 лет. Он считался самым влиятельным из традиционных лидеров Южной Африки. При этом он не занимал никаких политических постов.

Гудвилл Звелитини умер 12 марта на 73-м году жизни. Причиной смерти стал хронический диабет, от которого король страдал последние месяцы жизни. В начале февраля его госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови. В марте он снова попал в больницу и оказался в реанимации, врачи не смогли его спасти.