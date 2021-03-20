Китаевед Вавилов предрекает скорый кризис в экономике Поднебесной

Москва, 20 марта. Несмотря на рост ВВП, эксперт Николай Вавилов считает, что в Китае сейчас сложилась непростая экономическая обстановка.

Известно, что Китай вошел в новую XIV пятилетку c высоко поднятой головой. В 2020 году КНР единственная в мире продемонстрировала рост ВВП. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая объявил о сокрушительной победе над бедностью и подчеркнул эффективность проводимых мероприятий по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет агентство EADaily.

C другой стороны, мировую экономику лихорадит, а это может негативно повлиять на Китай в любой момент. Поднебесная крайне зависима от глобального рынка, а смена Трампа на Байдена в США может привести к гораздо более плохим последствиям, чем китайско-американские торговые войны при предыдущем президенте.

Правительство Китая полагает, что сможет погасить все отрицательные эффекты за счет развитой внутренней экономики, хотя, на самом деле, с ней все обстоит не так гладко — домохозяйства и многие фирмы накопили огромные долги.

Эксперт Николай Вавилов указывает, что Китай продвигался через пандемию вместе с другими ведущими экономиками мира — многие набрали долгов. Однако отношение займов Китая к размеру ВВП гораздо ближе к американским цифрам, и оно гораздо выше, чем в других развивающихся странах. Вавилов приходит к выводу, что Китай близок к кризису.

Недавно власти Китая и представители новой администрации Штатов встречались на Аляске. О результатах встречи подробнее можно узнать в материалах ФАН.