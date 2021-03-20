Миротворцы из Руанды получили награду за помощь в ЦАР

Банги, 20 марта. Руандийские миротворцы из состава многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА) получили медали ООН за вклад в установление мира в республике. Церемония награждения прошла в базовом лагере Socatel M’Poko в Банги.

Командующий Объединенной оперативной группой МИНУСКА бригадный генерал Дрисс Окаддур отметил самоотверженность руандийских миротворцев в деле обеспечения стабильности и безопасности на территории ЦАР, особенно во время декабрьских выборов.

«Я не могу забыть вашей жертвы и преданности. Когда боевики пошли в наступление на город Банги, ваш командир сказал мне, что ситуация скоро нормализуется. И вы немедленно отбили атаку», — вспомнил Окаддур.

Руандийские миротворцы, прибывшие в ЦАР 6 марта прошлого года, занимаются охраной президента республики Фостен-Арканжа Туадера и стратегических объектов в Банги. Они несут службу на постах безопасности в 3-м и 5-м районах столицы, проводят патрулирование в различных регионах государства и организовывают гуманитарные миссии.

Ранее пресс-секретарь генштаба армии ЦАР Августин Ндаго-Кпако выразил благодарность России и Руанде за помощь в проведении безопасного голосования во время второго тура выборов в законодательные органы страны.