Чемпионат России по скоростному спуску на коньках прошел в парке «Патриот»

Москва, 20 марта. Чемпионат России по скоростному спуску на коньках прошел 20 марта на первой в мире перманентной трассе в военно-патриотическом парке Вооруженных сил России «Патриот».

За победу на ледяном спуске боролись около 40 спортсменов. Участники состязаний на скорости до 80 километров в час преодолевали разные препятствия, в том числе трамплины, повороты, ледяные волны и кочки. Соревнования прошли в женской и мужской категориях. Чемпионами России стали Дмитрий Мурлычкин и Екатерина Воронова.

По итогам соревнований, занявшим призовые места участникам руководство Федерации скоростного спуска на коньках РФ предоставило квоты на участие в финале Чемпионата мира 2020-2021 годов, который пройдет в Парке «Патриот» 3 апреля.

Первая в мире стационарная тренировочная трасса для скоростного спуска на коньках в парке «Патриот» имеет длину 500 метров, высота стартовой рампы сопоставима с высотой восьмиэтажного дома. В ее конфигурацию интегрирована большая часть существующих элементов, в том числе рампа, «стол», волны, разворот на 180 градусов и «флайбокс».

Ранее сообщалось, что определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова представят Россию в женском одиночном катании.