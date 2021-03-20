Власти ЦАР строят теплоэлектростанцию в освобожденном от боевиков Бамбари

Бамбари, 20 марта. Власти Центральноафриканской Республики запустили строительство тепловой электростанции в освобожденном от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) городе.

Ранее Вооруженные силы ЦАР взяли под контроль Бамбари. Военнослужащие наводят порядок в населенном пункте, а его граждане постепенно возвращаются к мирной жизни.

Правительство восстанавливает город, а новая ТЭС обеспечит его экономическое развитие. Станция позволит населению получать бесперебойную подачу воды и электричества. Кроме того, в Бамбари установят солнечные панели.

Власти Центральноафриканской Республики улучшают ситуацию с водоснабжением и электричеством по всей стране. В столице Банги и городе Берберати реализуют аналогичные проекты, которые должны улучшить качество жизни граждан ЦАР.

Национальная армия продолжает контрнаступление и освобождает от бандитов все новые территории. Военнослужащие обеспечивают их безопасность, а правительство устраняет последствия действий боевиков. К примеру, власти восстановят транспортную инфраструктуру республики.