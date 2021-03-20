Эколог пояснила, почему нам всем нужно быть вовлеченными в проблемы окружающей среды

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата. Об этом пишет KP.ru со ссылкой на сайт Reddit. По мнению миллиардера, молодому поколению стоит глубже погружаться в экологические проблемы для того, чтобы понять, каким образом можно внести свой вклад в их решение.

Проблема изменения климата долгие годы находится в фокусе внимания ученых, но это лишь часть экологического кризиса, угрозы куда глобальнее. Впервые о нем заговорили еще в 70-х годах прошлого века, и сегодня ситуация обостряется все сильнее. Корреспондент ФАН связался с Екатериной Шалуновой, координатором проектов экологического движения «Раздельный Сбор», и узнал, насколько необходимо обычным людям погружаться в вопросы экологии.

«Каждый из нас в меру своих возможностей может оказывать влияние на эти проблемы. Возможности эти совершенно разного порядка: у кого-то есть собственная команда или компания, и они в большей степени могут изменить ситуацию. Но безусловно история, когда мы берем, потребляем и выкидываем, должна подойти к концу», – говорит эксперт.

Специалист согласна с тем, что даже маленькими шагами и усилиями можно прийти к переменам, пусть и располагая при этом разным объемом сил и ресурсов.

«Даже небольшими действиями – обращением в органы власти или к крупному бизнесу – люди выражают свою гражданскую позицию и мнение по поводу происходящего», – подмечает Екатерина Шалунова.

В пример она приводит ситуации, когда у потребителей возникают вопросы касательно перерабатываемости продукции той или иной компании. Через некоторое время организация начинает отзываться на это и искать возможности решения проблемы. Игнорировать подобные моменты сегодня уже и не представляется возможным, поэтому инициативность каждого отдельно взятого человека – один из кирпичиков общего успеха.

Любая глобальная проблема, как известно, начинается с частной. И говоря о ситуации в стране и в мире, нельзя не упомянуть экологическую картину Санкт-Петербурга. Есть ли здесь проблемы, которые уже через пару лет невозможно будет игнорировать? Эксперт считает, что определенно есть.

«Объективно первая в очереди проблема – проблема отходов, которая в конечном итоге нам может дорого стоить», – говорит эколог.

Дело в том, что из-за ограниченной территории города мы вынуждены вывозить отходы в соседний субъект. Одно из потенциальных последствий такой схемы – мы потеряем любимые нами места отдыха и природные зоны. Под влиянием отходов могут оказаться озера, дачные участки, сельхозземли.

Примечательно, что недавно западные ученые объявили об угрозе для окружающей среды со стороны медицинских масок, распространившихся по миру из-за ковида. Ранее ФАН писал, как именно средства защиты могут привести к катастрофе.

Еще одна серьезная проблема Санкт-Петербурга, о которой можно начинать трубить, – загрязненный воздух, источники которого кроятся в работе транспорта и предприятий энергетики.

«Во всех многомиллионных городах такая проблема. Решается развитием системы общественного транспорта, и этому нужно уделять приоритетное внимание», – резюмирует специалист.

Качество воздуха действительно входит в топ проблем, беспокоящих жителей больших городов. О том, как реализуется федеральный проект «Чистый воздух», призванный минимизировать опасную проблему, ФАН писал в середине марта.

Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что Билл Гейтс абсолютно прав. Вовлеченность каждого члена общества влияет на то, какое будущее это общество ждет: приближенное к апокалиптическим фантазиям или то, в котором можно по-настоящему жить.