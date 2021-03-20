Четвертая супруга Ефремова призналась, что живет впроголодь

, 20 марта. Четвертая супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина испытывает серьезные финансовые трудности. Дело в том, что бывший муж закрыл от нее банковскую ячейку с 80 млн рублей.

Качалина заявила, что она не планирует подавать в суд на экс-супруга. Однако пожаловалась, что из-за его действий в настоящий момент буквально живет впроголодь. Информацию о закрытой банковской ячейке подтвердил и адвокат Эльман Пашаев. Все это бывшая жена артиста пришла обсудить на ток-шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Она также высказала свое мнение об аресте мужа.

«Он прекраснейший открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к условиям колонии», — заметила бывшая супруга артиста.

По словам знаменитости, актриса Алла Покровская давно предупреждала ее, что настанет момент, когда Ефремов оступится и его за что-либо посадят. Артистка добавила, что хотела написать бывшему возлюбленному в тюрьму, однако не стала этого делать, так как «не знает весь сленг».

Ранее стало известно, что 49-летняя актриса владеет квартирой в доме на Русаковской улице в Москве. Район давно известен как совершенно не отвечающий современным стандартам. По этой причине дому, в котором находится жилье Качалиной, грозит снос.