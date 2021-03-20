Букингемский дворец снова отменил празднование дня рождения Елизаветы II

Лондон, 20 марта. Официальная часть празднования дня рождения царствующей королевы Великобритании Елизаветы II снова не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщение распространил Букингемский дворец 19 марта. Традиционно британцы отмечают день рождения королевы, которая родилась 21 апреля, в начале лета. Тогда проходит торжественная церемония под названием Trooping the Colour. Власти вот уже второго год подряд отменяют проведение мероприятия ввиду пандемии COVID-19.

Анонимные источники, приближенные к королевской семье, ранее рассказали, как на самом деле Елизавета II отреагировала на скандальное интервью своего внука, герцога Сассекского принца Гарри и его жены Мегар Маркл американской журналистке Опре Уинфри. По словам инсайдеров, королева не злится, но грустит из-за того, что оно бросило тень на членов монаршей семьи.