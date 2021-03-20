Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Букингемский дворец снова отменил празднование дня рождения Елизаветы II

Букингемский дворец снова отменил празднование дня рождения Елизаветы II

Лондон, 20 марта. Официальная часть празднования дня рождения царствующей королевы Великобритании Елизаветы II снова не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщение распространил Букингемский дворец 19 марта. Традиционно британцы отмечают день рождения королевы, которая родилась 21 апреля, в начале лета. Тогда проходит торжественная церемония под названием Trooping the Colour. Власти вот уже второго год подряд отменяют проведение мероприятия ввиду пандемии COVID-19.

Анонимные источники, приближенные к королевской семье, ранее рассказали, как на самом деле Елизавета II отреагировала на скандальное интервью своего внука, герцога Сассекского принца Гарри и его жены Мегар Маркл американской журналистке Опре Уинфри. По словам инсайдеров, королева не злится, но грустит из-за того, что оно бросило тень на членов монаршей семьи.

Новости партнеров