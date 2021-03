Протесты Египта и Судана не повлияли на план Эфиопии по заполнению водохранилища GERD

Эфиопия не планирует откладывать вторую очередь заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (GERD, Хидасэ). Об этом заявил министр водных ресурсов, ирригации и энергетики республики Силеши Бекеле.

Против одностороннего решения выступают Судан и Египет, расположенные ниже по течению реки Голубой Нил, на которой Эфиопия возводит спорную плотину. В рамках выступления на форуме экспертов по водным ресурсам в Аддис-Абебе Силеши Бекеле отметил, что строительство GERD находится в завершающей стадии.

