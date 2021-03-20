Протесты Египта и Судана не повлияли на план Эфиопии по заполнению водохранилища GERD

Эфиопия не планирует откладывать вторую очередь заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (GERD, Хидасэ). Об этом заявил министр водных ресурсов, ирригации и энергетики республики Силеши Бекеле.

Против одностороннего решения выступают Судан и Египет, расположенные ниже по течению реки Голубой Нил, на которой Эфиопия возводит спорную плотину. В рамках выступления на форуме экспертов по водным ресурсам в Аддис-Абебе Силеши Бекеле отметил, что строительство GERD находится в завершающей стадии.

#Ethiopia’s DPM @DemekeHasen & Water Minister @seleshi_b_a yesterday said emphatically that “NOTHING” will stop Ethiopia from the 2nd filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, #GERD, this Jun/Jul.



GERD starts power generation with 2 turbines in Aug. 2021. #Sudan #Egypt pic.twitter.com/zvrOt2HtJo — Zemedeneh Negatu (@Zemedeneh) March 18, 2021

Приблизительно 80% работ уже выполнены, и второй этап заполнения водохранилища ГЭС пройдет летом, как и планировалось ранее. Накануне премьер-министр Судана Абдалла Хамдок обратился к Африканскому союзу, ООН, США и Евросоюзу с предложением принять участие в диалоге по эфиопской плотине в качестве посредников.

Позже глава технической переговорной группы по GERD Мустафа Хусейн заявил, что ответы на письма Хамдока крайне позитивные. Эфиопия, в свою очередь, выступает против привлечения посредников к обсуждению, особенно из-за пределов континента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел республики Дина Муфти напомнил, что Эфиопия придерживается принципа «Африканским проблемам — африканское решение».

«Трехсторонние переговоры о строительстве GERD должны быть проведены между самими тремя странами, а не через посредников. Их роль заключается в координации переговоров, но подписание окончательного соглашения должно быть оставлено за тремя сторонами», — подчеркнул министр.

Масштабный проект Эфиопии

ГЭС «Возрождение», строительство которой началось еще в 2011 году, превзойдет все аналогичные сооружения на Черном континенте. Установленная мощность объекта составит 6,45 ГВт.

Это позволит не только обеспечить электричеством 65 миллионов граждан Эфиопии, но и наладить экспортные поставки. В первую очередь — в Судан. Ежегодно электростанция будет выдавать более 16 гигаватт-часов.

Водохранилище объемом в 74 кубических километров планируется превратить в туристический объект и начать в нем промышленный лов рыбы. Дополнительным плюсом станет эксплуатация дамбы в качестве моста через Голубой Нил.

ГЭС возводится с привлечением народного финансирования. Рядовые граждане жертвовали деньги на гидроэнергетический проект, обещающий экономическое развитие страны. В связи с этим правительство республики не может замедлить или остановить строительство, не вызвав гнев населения.

Спор вокруг плотины

При всех плюсах «Возрождения», Египет и Судан с настороженностью относятся к эфиопскому проекту. Основная причина заключается в возможной нехватке воды.

Хартум и Каир опасаются, что быстрое заполнение водохранилища плотины может вызвать засуху в расположенных ниже по течению регионах и настаивают на подписании юридического соглашения о правилах эксплуатации GERD.

Важнейшей частью договора должны стать сроки, за которые Эфиопия накопит необходимое количество воды. В Аддис-Абебе заинтересованы провести процесс как можно быстрее, тогда как северные соседи республики рассчитывают растянуть его на десятилетие, а желательно и дольше.

Между тем в прошлом году во время сезона дождей Эфиопия завершила первый этап заполнения водохранилища «Возрождения». Обильные осадки позволили выполнить задуманное и не оставить без воды Египет и Судан.

Со стороны находящихся ниже по течению стран не поступило никаких претензий по поводу сокращения стока Голубого Нила. Более того, в прошлом году Судан накрыли масштабные наводнения, сопровождавшиеся человеческими жертвами и разрушениями. А эфиопская плотина в перспективе сможет ослабить воздействие стихии на северного соседа.

Filling #GERD helps reduce deaths and destruction of homes in #Sudan during floods https://t.co/D7b0ImnD4W — Nginya Diyu (@NginyaDiyu) March 19, 2021

Однако если для Хартума плюсы GERD могут оказаться более существенными, чем минусы, то Каир не планирует пускать ситуацию на самотек. Заключение соглашения по плотине «Возрождение» является не только техническим, но и политическим актом, демонстрирующим геополитическое влияние Египта на континенте. Попытка привлечь к спору внешних акторов дополнительно укрепляет статус республики как посредника между Африкой и западными государствами.