Ольга Бузова показала помолвочное кольцо после расставания с Давой

Москва, 20 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников намеками, касающимися ее личной жизни. На этот раз звезда показала кольцо, напоминающее помолвочное.

Исполнительница хита «Мало половин», почти два месяца назад расставшаяся с рэпером Давой, стала часто провоцировать обсуждения ее персоны в соцсетях. Например, несколько дней назад Бузова выложила в Instagram Stories фото двери кабинета гинеколога со стикером в виде ребенка. Поклонники тут же заподозрили, что знаменитость готовится к беременности.

В очередной Stories певица показала фанатам, как греется на весеннем солнце, сидя на лавочке. При этом на видео ведущая возмущается, глядя на все еще лежащий снег.

«Когда вот это вот все растает?» — негодует Бузова.

Возмущаясь, исполнительница показала на остатки сугробов. В кадр попала правая рука звезды с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Певица как бы невзначай продемонстрировала крупный камень, украшающий ювелирное изделие.

Ранее поклонники Ольги Бузовой решили, что она готовится к процедуре ЭКО. На подобные подозрения подписчиков телеведущей навели Stories, снятые в медицинской клинике после публикации фото с дверью кабинета гинеколога.