Вор вынес 2 млн рублей из сейфа в Курске и попал под суд

Курск, 20 марта. Следственное управление МВД по городу завершило расследование уголовное дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 2 млн из сейфа.

По версии следствия, злоумышленник похитил из фирмы по продаже и изготовлению продуктов сейф с наличными деньгами. Позднее полицейские задержали вора. Выяснилось, что курянин был неоднократно судим. В его гараже нашли 700 тыс. рублей, а также три мешка с монетами. Фигурант дела так и не рассказал, где спрятал оставшуюся сумму.

Правоохранители задержали мужчину, который год назад украл мясо на 3 млн рублей на Московском шоссе в Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru. Предполагаемого преступника объявили в федеральный розыск, а в его отношении возбудили уголовное дело за кражу.