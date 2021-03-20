Экономист спрогнозировал ситуацию с пенсиями после выборов в Госдуму

Москва, 20 марта. Размер пенсионных выплат после выборов в Государственную думу в лучшем случае будет повышен на уровень инфляции, предположил экономист Игорь Николаев.

По данным на 15 марта, инфляция в годовом выражении составила 5,8%, а проиндексировать пособия по итогам 2021 года планируется на 6%. Также не стоит ожидать понижения пенсионного возраста, добавил директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Николаев. Свое мнение он обосновал тем, что большинство из действующего созыва Государственной думы поддержало повышение, передает URA.RU.

Помимо прочего, кандидатам на выборах необходимо не только выступить с обещаниями по поводу повышения пенсионных выплат, но и объяснить, откуда будут поступать денежные средства на эти цели, добавил экономист Эдуард Матвеев.

Ранее был проиндексирован размер пособия для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Такое решение было принято после индексации фиксированной выплаты.