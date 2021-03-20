Sohu: действия НАТО в Черном море заставили Россию показать свое превосходство

Пекин, 20 марта. Россия вновь продемонстрировала свое превосходство в Черном море, пишет китайское издание Sohu.

Обозреватели отмечают, что НАТО с начала марта направила в Черное море около десяти кораблей различных типов. Авторы публикации считают, что действия Альянса явно нацелены против России. Перевод статьи Sohu приводит «ПолитРоссия».

На этой неделе в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Испании Mendez Nunez. Через два дня после этого в Черноморском регионе появился ракетный крейсер USS Monterey. Раньше прибыли еще около восьми кораблей НАТО.

«В Черном море должно было находиться более 10 кораблей», – отмечают авторы публикации.

Китайские обозреватели считают, что усиление присутствия НАТО в Черном море неслучайно. Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее четко указал, что НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе «в связи с растущей мощью российского военно-морского флота».

«Трудно сказать, как долго USS Monterey пробудет в Черном море, но Mendez Nunez уже подтвердил, что будет выполнять 3-4 месяца морской дислокации в этой акватории. В июле этого года Украина и НАТО также планировали провести совместные многонациональные военно-морские учения», – добавили аналитики из Китая.

Россия пристально следит за действиями кораблей НАТО в непосредственной близости от своих границ. Альянс заставил россиян ответить на провокации: в Черное море вышли все шесть подлодок ЧФ ВМФ России. Все они приведены в полную боевую готовность. Тем самым Россия в очередной раз показала свое превосходство.

Как сообщалось ранее, «невидимая» подводная лодка «Ростов-на-Дону» всерьез обеспокоила НАТО в Средиземном море.