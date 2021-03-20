Бронеавтомобили «Тайфун» готовят к участию в параде Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Парад Победы на Дворцовой площади в этом году пройдет с участием бронеавтомобилей «Тайфун».

Отмечается, что экипажи военной техники начали подготовку к параду Победы. На данный момент прошла первая тренировка механизированной колонны: пока без гусеничной техники, но с проездом во главе колонны прославленного танка Т-34.

Однако главным событием является проход в колонне бронеавтомобилей «Тайфун». Данные машины были переброшены в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода. Стоит заметить, что автомобили способны преодолеть любое бездорожье, а броня выдержит даже попадание из гранатометов.

Ранее стало известно, что парад Победы в Улан-Удэ откроет легендарный ЗиЛ-157 «Катюша», отреставрированный ремонтниками Восточного военного округа.